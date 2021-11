- Wildshade, un jeu mobile de courses de chevaux magiques

Publié le Mardi 23 novembre 2021 à 11:15:00 par Julia Bourdin

Il arrive au triple-galop

Tivola annonce la sortie le 25 novembre de Wildshade, un jeu mobile pour iOS et Android. Dans ce jeu free-to-play vous pourrez participer à des courses de chevaux commémorant les chevaux mystiques qui y vivaient autrefois, le tout dans des circuits uniques et féeriques.Il sera possible d’utiliser toutes les ressources à votre disposition pour gagner y compris un brin de magie tel que des tourbillons de vent pour déstabiliser vos adversaires… ou des ailes... Le fair-play ? J‘connais pas.En dehors des courses, vous pourrez également élever le cheval de vos rêves et personnaliser son apparence.Bref, du tuning de cheval. Faudra faire gaffe à pas rayer la carrosserie sur le caillou magique.