- Horizon : Forbidden West nous en dévoile plus sur l’univers

Publié le Mardi 23 novembre 2021 à 11:30:00 par Julia Bourdin

Se veut authentique, comme la moutarde

Cette fois-ci, le quatrième article de Guerrilla Blog Series, nous en dévoile un peu plus sur la région que va visiter Aloy, l’Ouest prohibé, et la façon dont les développeurs l’ont rendu plus immersif.L’élément-clef est le comportement des PNJs dont les petites habitudes et l’accueil changeront légèrement suivant la tribu à laquelle ils appartiennent comme le simple fait d’aller chercher de l’eau. De plus, grâce à un système qui leur est propre, les habitants auront l’air plus vivants et possèderont une routine assez logique. Vous pourrez apparemment même voir des enfants jouer à chat !Le jeu possèdera beaucoup plus de marchands que dans le précédent opus tels que les herboristes ou les cuisiniers mais également les tailleurs qui pourront vendre de nouvelles tenues puissantes à Aloy que vous pourrez améliorer grâce à la fonction d’établi présentée il y a quelques temps. Il est d’ailleurs prévu que ces marchands aient chacun une personnalité pour éviter le syndrome Skyrim ou les forgerons qui ont tous exactement les mêmes dialogues…Enfin, chaque tribu proposera des objets différents suivant le style de combat qu’ils proposent, ce qui était déjà un peu le cas dans le premier, y compris la toute nouvelle tribu des Tenakth.Vous pourrez retrouver l’article complet ici Bref, pour ma part j’ai hâte d’y jouer et de me promener à Scoroc, l’un des nombreux villages sur la route d’Aloy. Pour rappel, Hoziron : Forbidden West sera disponible sur PS5 et PS4 le 18 février.