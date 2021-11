6Souls, un jeu d'action-plateformes rétro

Publié le Mercredi 24 novembre 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Un homme et son chien

Développé par le studio indépendant Ratalaika Games, 6Souls est un jeu rétro, entre action, plateformes et puzzles, prévu pour le 3 décembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Microsoft Xbox One, Xbox Series X/S et Nintendo Switch.Jack et son fidèle chien Butch vont combattre des monstres qui hantent le château abandonné familial, dans le but d'aller récupérer un trésor qui attend d'être récupéré en son sein.La forêt, un donjon, le château, sa bibliothèque, un laboratoire secret et d'autres lieux encore attendent nos deux héros.Et oui, y'a des boss de fin de niveau.Et aussi des grosses araignées.