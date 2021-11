PokÃ©mon Evolutions : dÃ©couvrez les nouveaux Ã©pisodes

Publié le Mercredi 24 novembre 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Pikachouine

Jeudi 2 décembre : Le rival dans la région de Sinnoh

Jeudi 9 décembre : Le souhait dans la région de Hoenn

Jeudi 16 décembre : Le spectacle dans la région de Johto

Jeudi 23 décembre : La découverte dans la région de Kanto

The Pokémon Company International a mis en ligne la bande-annonce de la deuxième moitié de Pokémon Évolutions, la nouvelle minisérie célébrant les 25 ans de la franchise.Cette minisérie de huit épisodes fait le tour du monde des régions Pokémon : Galar, Alola, Kalos et Uny pour les quatre premiers épisodes et Sinnoh, Hoenn, Johto et Kanto pour les derniers.Les premiers sont déjà disponibles sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon et sur TV Pokémon. Les autres débarquent le 2 décembre :