Dying Light 2: Stay Human, dÃ©couvrez la vie aprÃ¨s l'Apocalypse

Publié le Mercredi 24 novembre 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Survie en monde hostile

Dying Light 2: Stay Human continue son harcèlement à base de vidéo pour vous convertir à son univers. On l'est déjà, cela dit. Et pour ceux qui ont encore besoin d'un peu plus d'infos pour succomber à ce qui sera, sans nul doute, l'un des meilleurs jeux de l'annéé 2022 (mais si), Thomas Gerbaud, le Directeur Mondial de Dying Light 2 Stay Human, s'est prêté au jeu de l'interview.Il y dévoile des infos sur les survivants et leur mode de vie.Entre autres.Dying Light 2 Stay Human sera disponible le 4 février 2022 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch (en version cloud).