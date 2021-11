Jurassic World 3 : la toute nouvelle bande-annonce !

Publié le Mercredi 24 novembre 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Que le grand crique me croque !

Après deux premiers films particulièrement passables, vous allez avoir droit à un Jurassic World 3, toujours avec Chris "l'homme qui murmure aux oreilles des dinos" Pratt, Bryce Dallas Howard, mais aussi le retour des personnages principaux de Jurassic Park, interpretés par Sam Neill, Laura Dem et Jeff Goldblum. Même Omar Sy, qui était dans le premier Jurassic World, est là.Le film est réalisé par Colin Trevorrow, qui était déjà aux commandes de Jurassic World premier du nom.Sortie prévue le 8 juin 2022.Entre nous, on n'en attend pas grand-chose.Et voici le prologue du film. 5 petites minutes de dinos et de gens qui meurent.