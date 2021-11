(TEST) Asus TUF F15, un ordinateur portable gaming transportable

Publié le Mercredi 24 novembre 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Le PC portable gaming du TUFur

Parce qu'il aime ça, mais aussi parce qu'il ne les renvoie pas et qu'il les revend pour payer sa consommation de fromage de Savoie, Théo se porte toujours volontaire pour tester les ordinateurs portables. Ou en fait, tout le matos possible et imaginable qui pourrait être proposé à la rédaction.Le dernier en date, l'Asus TUF F15 a, selon lui, "été malencontreusement perdu par la Poste".Une explication douteuse puisque c'est carrément un type de chez Asus qui est venu le récupérer à la rédaction et qui, en fait, est reparti avec un carton plein de cailloux.Au moins, il l'a testé.