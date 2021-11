Val, en VOD début janvier

Publié le Jeudi 25 novembre 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

J'irai le voir !

Formidable acteur, Val Kilmer s'est filmé pendant 40 ans. Bon. Dit comme ça, ça fait un peu mégalo. Mais au final, sort un film dociumentaire sur sa vie, avec des séquences qui s'annoncent exceptionnelles et passionnantes : rencontres avec Brando, Sean Penn, tournages cultes (Top Gun, Willow, Heat, The Doors, Batman...)... sans oublier son cancer des cordes vocales qui a mis un frein à sa carrière.Les extraits parus semblent montrer un film plein de sincérité et surtout, profondément humain.Seule déception : sorti aux USA sur Netflix, il sort chez nous en VOD classique. Et ce, dès le 20 janvier.