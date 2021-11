Lornsword Winter Chronicle est sorti sur PlayStation 5 et Xbox Series

Publié le Jeudi 25 novembre 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Un RTS sur console

Développé par le studio français Tower Five et édité par Microids dans le cadre de leur programme Microids Indie, Lornsword Winter Chronicle est désormais disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Notez que le jeu est déjà sorti sur PC, via Steam, et sur PS4 et Xbox One.Lornsword Winter Chronicle est un RTS (jeu de stratégie en temps réel) dans lequel vous allez gérer votre peuple : à vous de décider dans quelle bataille vous allez vous lancer. Vous incarnez Corun Lan Ka, un Lornknight au service de l'Empire. Vous pourrez contrôler votre héros durant l'affrontement.Gestion des troupes, des types d'unités, de l'amélioration des bâtiments sont aussi au rendez-vous.