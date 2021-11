World War 3 : la bÃªta est lancÃ©e

Publié le Jeudi 25 novembre 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Retour aux choses sérieuses

World War 3 est présenté comme un FPS tactique se déroulant sur des cartes reproduisant fidèlement les villes de Berlin, Moscou, Varsovie et Poliarny.Edité par My Games et développé par The Farm 51, le jeu propose une expérience de combat tactique se voulant réaliste tout en demeurant accessible. De très nombreuses armes sont disponibles.La bêta fermée, accessible aux joueurs ayant acheté un pack de précommande ou ceux de l'accès anticipé, débute aujourd'hui. Un cadeau d'une valeur de 43,99 € d'objets en jeu sera offert à ces participants.Si le coeur vous en dit, c'est ici que ça se passe