Fortnite : c'est la fin !

Publié le Jeudi 25 novembre 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Tant mieux !

C'est fini pour Fortnite. La convergence est accomplie, la Reine Cube est prête à lancer son dernier assaut sur l'île et le monde de Fortnite en sera changé à jamais.Alors on vous rassure. Quand ont dit que c'est la fin pour Fortnite, il s'agit tout simplement du nom du dernier événement du Chapitre 2 du jeu. "La Fin" se déroulera le 4 décembre à 22h. Tous les joueurs qui se connectent avant la fin de la saison recevront une récompense de 225 000 points d'expérience. Il s'agit d'un événément unique : aucune redif possible, aucune possibilité de changer les paramètres du jeu une fois cet événément débuté... des équipes de 16 joueurs et des regroupements conseillés 30 minutes avant le début...Bref, c'est la fin et ça s'annonce énorme pour les fans.Et après la fin, le début. Le Chapitre 3 sera en effet lancé dans la foulée.