(TEST) TP-Link RE505X RÃ©pÃ©teur Wifi 6 AX 1.5 Gigabit

Publié le Jeudi 25 novembre 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Pour les personnes qui ont des problèmes de Wifi

Vous ne le savez pas, mais on fait un boulot dangereux. Enfin, surtout ceux qui le font avec moi. Tenez, en testant un répéteur wifi, on peut frôler la mort. Théo, par exemple, a failli en faire les frais. Il a failli mourir dans d'atroces souffrances.Il faut dire que dans tout son texte, il a écrit "LA wifi".Putain, si ça ne mérite pas la mort, ça. Et ce ne sont pas ses explications de "mais en Savoie on dit comme ça" qui m'ont appaisées. Si en Savoir on dit comme ça, il faut raser la Savoie. Tant pis pour le Reblochon et le Beaufort.C'est Sylvain qui m'a retenu, tant bien que mal, pour laisserle temps à Théo d'aller se cacher. Non pas que Sylvain a une certaine bonté d'âme, mais Théo est le seul avec qui il peut discuter Marvel et DC Comics.Bref, Théo a failli mourir.Ce n'est que partie remise.