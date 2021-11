- Sega annonce un concert vituel Sonic x Steve Aoki

Publié le Vendredi 26 novembre 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

S'ils avaient fait ça avec NTM, ils l'auraient appelé Sonic Ta Mère ?

A l'occasion des trente ans de Sonic, Sega a décidé d'organiser un concert virtuel e 30 novembre à 21h. Il aura lieu sur sur YouTube ou Twitch Ce concert est le fruit d'un partenariat avec l’artiste électro et DJ Steve Aoki.Il se déroulera dans un univers virtuel, dans des décors inspirés des niveaux des jeux Sonic tels que Green Hill Zone et Chemical Plant. Le conert durera 1 heure. Il comportera des titres de Steve Aoki et des versions remixées des musiques de Sonic.C'est vraiment, mais vraiment dommage : ce jour-là, j'ai piscine.