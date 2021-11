- Dying Light 2 Stay Human : 15 minutes de gameplay

Publié le Vendredi 26 novembre 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Oui mais pas maintenant

Vous voulez voir 15 minutes de gameplay de Dying Light 2 Stay Human, l'un des jeux les plus attendus de l'année 2022, celui pour lequel la rédaction va organiser un Battle Royale réel qui décidera du testeur du jeu tellement on veut tous le faire ?Dans sa grande campagne de harcèlement par l'image, à nous filer des vidéos et autres carnets de développeurs ou passages de gameplay quasiment chaque semaine, Techland remet ça avec 15 minutes de pur gameplay, donc.Sauf que ce sera diffusé le 2 décembre uniquement, à 21h00 sur la chaîne Twitch de Techland.En attendant, y'a un teaser de l'événement.