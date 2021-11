- Pro Basketball Manager 2022 est sorti

Publié le Vendredi 26 novembre 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Nettoyez le parquet

Pour les amoureux du foot, côté gestion, il y a Football Manager. Pour les amoureux du basket, Pro Basketball Manager tente de marcher sur les traces de son illustre aîné. La version 2022 vient de sortir sur Steam Pro Basketball Manager 2022 propose de gérer son équipe, recruter les joueurs... plus de 160 compétitions sont incluses, dont 25 compétitions internationales, 11 compétitions continentales, 12 compétitions féminines et plus de 40 coupes nationales réparties dans 55 pays. Le jeu intègre les licences officielles des championnats français Betclic Elite et Pro B avec logos des équipes et photos des joueurs.Au final, ce sont plus de 30 000 joueurs et joueuses qui sont proposés, des milliers de statistiques, un éditeur, de nouvelles salles en 3D, une nouvelle interface et j'en passe.