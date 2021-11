- Kaiju Commander : commandez des Godzilla !

Publié le Vendredi 26 novembre 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

On pourra les faire se reproduire ?

Les Kaiju sont d'énormes créatures à la Godzilla, issus de la culture imaginaire asiatique. Et ces monstres s'en donnent généralement à coeur joie pour tout péter sur Terre alors que, crotte à la fin, la Terre est à nous.Kaiju Commander est un jeu développé par le studio Gameparic, et est un jeu de gestion et de stratégie dans lequel vous allez pouvoir capturer des Kaiju et les envoyer ravager la Terre dans le but d'en devenir l'unique leader. Vous devrez développer vos installations et choisir avec discernement vos Kaiju, tous dotés de capacités uniques.Le jeu est prévu sur Steam , en 2022 si tout va bien. La toute première bande-annonce a été dévoilée.