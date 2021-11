Western City Renovator : bâtissez une ville dans l'Ouest sauvage

Publié le Lundi 29 novembre 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Putes ou pas putes ?

Dans la longue série des jeux à la con qui vous demandent de rénover tout et n'importe quoi (un garage, une câle sèche, un salon de coiffure, une cabane de jardin...), voici Western City Renovator. Développé par Septarian Games, un studio polonais, le jeu vous plonge dans une ville en ruines, située à l'époque des Cowboys, dans l'Ouest sauvage américain.Vous allez devoir la rebâtir, la nettoyer, tout faire pour attirer de nouveau la vie dans ces rues désertées. Si tout se passe bien, vous pourriez même voir débarquer le train !Bonne petite ambiance pour ce jeu dont on ne sait pas encore si on pourra aussi gérer la prostitution dans le saloon. Parce que bon, après une dure journée de labeur, rien de telle qu'une soirée de labours.A découvrir sur Steam . La date de sortie n'est pas encore fixée, mais le jeu devrait être prévu pour 2022.