Encanto : la musique au coeur du nouveau Disney

Publié le Lundi 29 novembre 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Libérée délivrée

Le nouveau film d'animation de chez Disney, Encanto, est sorti mercredi dernier dans les salles. Le film raconte l'histoire d'une famille où chaque membre possède des dons fantastiques, sauf Mirabel, qui est à première vue normale. Ils vivent dans une maison elle-même magique qui peut communiquer, se transformer. Mais un jour cette magie commence à disparaître, touchant les membres de la famille...Se déroulant en Colombie (on n'a eu la confirmation depuis : pas un cartel, pas une ligne de coke, pas un go-fast dans le film... quelle déception pour un Disney !), le film s'appuie beaucoup sur sa bande-son et surtout ses chansons. Lin-Manuel Miranda, la star du show musical de Broadway « Hamilton » et à qui l'on devait déjà la musique de « Vaïana, la légende du bout du monde », a écrit et produit huit chansons pour le film.Il en parle dans un making-of.