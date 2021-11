(TEST) La Nacon MG-X, une manette faite pour profiter du Game Pass sur mobile

Publié le Lundi 29 novembre 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Comptez pas sur le Play Store pour profiter de la manette

Nous avons demandé à Théo de tester la manette Nacon MG-X, une manette pour mobile, qui vous permet de jouer à vos jeux vidéo sur votre smartphone dans de bonnes conditions, avec tous les boutons qui vont bien et une prise en main bien plus agréable. A tester durant les trajets maison-boulot, bien entendu !Théo a d'abord refusé poliment, avant que l'on insiste, poliment nous aussi, mais avec des arguments bien plus marquants. Au sens propre du terme. Des arguments qui font plein de marques, partout sur le corps.On n'a juste pas compris que si Théo avait refusé dans un premier temps, ce n'est pas par manque d'intérêt du produit, mais juste qu'il ne prend pas les transports en commun, puisqu'il se déplace en trotinette.C'est sûr, c'est moins pratique. Mais pas impossible. La preuve...