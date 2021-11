Jurassic World Evolution 2 : tout le monde a aimé le jeu

Publié le Lundi 29 novembre 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Sauf nous

Frontier a dévoilé un nouveau trailer pour son jeu Jurassic World Evolution 2. Il s'agit d'un "accolade trailer" aussi appelé, du moins à la rédac, "je me touche la nouille en poussant des petits cris de puceau trailer". En gros, il s'agit d'une vidéo retraçant toutes les belles choses qui ont été dites sur le jeu, pour vous montrer à quel point vous êtes un gros con si vous ne l'avez pas encore acheté ou, si, comme nous, vous ne l'avez pas aimé. En l'occurence, chez nous, c'est une grosse conne, puisque vous pourrez retrouver le test d'Inès qui a trouvé le jeu franchement moyen Tout le contraire des testeurs de chez True Achievements, Metro, Polygon, Gamerant, Playground.ru, Gamingtrend, Thesixthaxis, The Gamer, PC Games, Gamespace, We Got This Covered, Generacion Xbox, PCGamesn, Nme et Gameinformer qui ont tous dit du bien du jeu.Nous ne sommes pas des gens comme eux.Na.