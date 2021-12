Void Slayer, un FPS en arène rétractable

Publié le Mardi 30 novembre 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Gné ?

Void Slayer est un FPS développé par un petit studio indépendant, Madmind Studio, et sortira sur PC l'année prochaine. Il s'agit d'un FPS en arène, mais d'un genre particulier : l'arène a une taille qui se modifie durant la partie. Sa taille dépend directement de la vie du personnage. Plus il en a, plus elle est grande... et elle va rétrécir au fil des blessures encaissées...Le but sera de survivre le plus longtemps possible face à des vagues d'ennemis. Le joueur pourra faire des double-sauts, dasher, se téléporter. De nombreux types d'ennemis sont prévus et le décor sera destructible.Un classement mondial permettra de se challenger.