- Guild Wars 2 : la quatriÃ¨me bÃªta de End of Dragons dÃ©bute

Publié le Mardi 30 novembre 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Une dernière pour la route

La quatrième et dernière bêta du DLC End of Dragons pour Guild Wars 2 débute aujourd'hui. Elle prendra fin dimanche 5 décembre.Ce DLC proposera neuf spécialisations d'élite et la possibilité de chevaucher une énorme tortue (mais sans quatre éléphants sur son dos) de combat. Capable de sauts puisqu'elle est équipée de propulseurs (il vaut mieux parce qu'un saut de tortue, c'est quand même tout sauf naturel), elle détruit tout sur son passage et un deuxième joueur peut s'installer à la place d'un canonier pour bombarder les ennemis.Quant aux nouvelles spécialités, elles sont décrites en vidéo, ci-dessous.Pour participer à la bêta, inscrivez-vous sur le site officiel . Notez que le jeu Guild Wars 2 est en promo à -50% jusqu'à la fin de l'année.