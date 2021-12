Publié le Mardi 30 novembre 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Couronne Lochoise

Pokémon Diamant étincelant (Nintendo Switch) Pokémon Perle scintillante (Nintendo Switch) Pack duo Pokémon Diamant étincelant et Perle scintillante (Nintendo Switch) Battlefield 2042 (PS5) FIFA 22 (PS4)

Battlefield 2042 Kena Bridge of Spirits Call of Duty: Vanguard

Forza Horizons 5 Battlefield 2042 Call of Duty: Vanguard

FIFA 22 Battlefield 2042 Call of Duty: Vanguard

Battlefield 2042 Call of Duty: Vanguard FIFA 22

Pokémon Diamant étincelant Pokémon Perle scintillante Pack duo Pokémon Diamant étincelant et Perle scintillante

Animal Crossing : New Leaf – Welcome Amiibo – Selects Luigi's Mansion 2 Super Mario 3D Land Selects

Battlefield 2042 Age of Empires IV FIFA 22

Comme chaque semaine, nous vous proposons de découvrir le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s’agit de la 46ème semaine de 2021. Et comme chaque semaine, on l’illustre avec un fromage. Aujourd’hui, on vous présente la Couronne Lochoise, un fromage fermier à pâte molle à croûte fleurie de lait cru de chèvre produit dans l'Indre-et-Loire.Battlefield 2042 débarque en trombes dans le classement, preuve qu'en fait, vous ne lisez pas les tests. Ou alors pas les bons. Mais en tout cas, il ne fait pas le poids face à la déferlante Pokémon. Vincent est sur le test, il nous l'a promis pour cette semaine. N'hésitez pas à lui envoyer des messages d'insultes pour qu'il aille plus vite.Voici lepour la semaine du 8 au 14 novembre 2021 :