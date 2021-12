- Vampire: The Masquerade - Swansong est repoussé

Publié le Mardi 30 novembre 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

La faute de l'alcool, comme toujours

Développé par le studio bordelais Big Bad Wolf et édité par Nacon, Vampire : The Masquerade – Swansong est un RPG narratif qui vous permettra d’incarner trois vampires de la Camarilla, cette organisation toute puissante qui dirige la majorité des vampires, au cœur de Boston.L'histoire se déroule de nos jours. Sauf que de nos jours, ça arrivera un peu plus tard que prévu.Initialement annoncé pour évrier 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox Series et Xbox One, le jeu est finalement repoussé à mai 2022.On vous passe les "pour assurer une qualité qui soit la meilleure possible, blablablabla...", qui cache une triste réalité au sein du studio : ils picolent comme des malades parce qu'ils sont à Bordeaux et résultat, le jeu est retard. Mais si, on le sait, pas la peine d'essayer de nous raconter des salades.