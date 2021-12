The King of Fighters XV sort son édition Omega

Publié le Mercredi 1 décembre 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Moi je suis l'Alpha

Le jeu

3 lithographies

La bande-son sur CD

Un artbook de 119 pages

Une boite collector

Team Pass 1 (Team DLC 1 & Team DLC 2)

Costume DLC Terry “Garou: MotW”

Costume DLC de Leona “Classic Leona”

SNK Corporation a annoncé la sortie d'une version Omega Edition de son jeu The King of Fighters XV sortira en même temps que les versions classique sur PS4, PS5, Xbox Series et PC le 17 février 2022.Cette version Omega contiendra :Une version collector, donc. Le prix n'a pas été fixé pour le moment.Notez que le jeu proposera 39 personnages, dont les personnages phares des précédents opus.