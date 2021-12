Calendrier de l'Avent : Grand Concours !

Publié le Mardi 30 novembre 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

On fait sauter Noël !

Cette année, Noël ne ressemblera à aucun autre. Nous avons décidé de vous offrir une montagne de cadeaux. Enfin, une petite montagne. Une montagnounette. Mais une montagne quand même., découvrez notre grand concours Calendrier de l'Avent.Chaque jour, un cadeau à gagner. Soyez au taquet, chaque concours ne dure que jusqu'au soir !Et il y a de chouettes cadeaux à remporter. Très facilement, à partir du moment où vous avez une adresse mail, une adresse postale pour certains lots et deux mains pour envoyer votre mail. Même une main suffit, cela dit. Même sans main, vous devriez pouvoir le faire. Ce sera plus compliqué, mais c'est possible.On vous laisse découvrir ça...