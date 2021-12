- MXGP 2021 est désormais disponible

Publié le Mercredi 1 décembre 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Deux roues valent mieux qu'une

Milestone vient de sortir MXGP 2021, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Il s'agit, comme chaque année, d'un jeu de courses de motos dans les courses de type MXGP. Le jeu propose plus de 40 pilotes des catégories MXGP et MX2, sur les circuits officiels du Championnat 2021, un mode carrière débutant par le championnat MX2, les vrais sponsors, un mode multijoueur, des pistes personnalisables, quatre circuits légendaires (Ottobiano en Italie, Ernée en France, Leon au Mexique et Agueda au Portugal), un mode éditeur de pistes et j'en passe et j'en oublie.Notez que le jeu ne sort pas en version boîte mais uniquement en version numérique.Allez, un petit trailer de lancement pour vous donner envie d'aller mordre la poussière.