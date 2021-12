- Concours Calendrier de l'Avent Jour 2 : Funforge Patchwork Express

Publié le Jeudi 2 décembre 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Gagnez un exemplaire du jeu

Calendrier de l'avent

Concours Jour 2





Gagnez un exemplaire du jeu

Funforge Patchwork Express





Éditeur: Funforge

2 joueurs, 10 minutes, 6+

Prix : 19,99 €

Le patchwork est une forme de travail d’aiguille impliquant de coudre ensemble différentes pièces de tissu pour créer un ouvrage plus grand aux multiples facettes. Jadis, c’était un moyen de recycler des chutes de tissu pour créer des vêtements et des couvertures. Aujourd’hui, c’est devenu une forme d’art, pour lequel les créateurs utilisent des tissus précieux pour concevoir de splendides produits textiles. L’utilisation de pièces de tissu différentes peut donner lieu à de véritables chefs d’oeuvre. Par conséquent, c’est une technique pratiquée par de nombreux artistes textiles.

Dans Patchwork Express, deux joueurs s'affrontent pour tisser la plus belle couverture, bloc par bloc, sur un plateau de 7*7 cases.

Chacun son tour, les joueurs achètent un bloc de tissu au choix parmi trois au choix ou passe son tour. Une fois le bloc acheté, placez-le sur votre plateau de jeu, en veillant à ne pas le superposer avec les blocs qui y sont déjà ! Attention - à la fin de la partie, le joueur avec le plus de boutons et le moins de trous dans sa couverture gagne !

Si vous connaissez Patchwork, vous savez déjà jouer à Patchwork Express. Cette version allégée pour deux joueurs est plus facile d'approche et vous permettra d'enchaîner des parties plus rapides !

Pour espérer remporter le jeu Patchwork Express, voici comment participer :



ATTENTION !

- Merci de ne pas changer l'objet de l'e-mail (sinon participation nulle)- Merci de renseigner votre nom et adresse postale (sinon participation nulle)- Le concours est ouvert à toute personne de France métropolitaine.- Le vainqueur sera choisi de manière totalement subjective et arbitraire par les membres de larédaction. Parce qu'on est chez nous et qu'on fait ce que l'on veut.- Le vainqueur sera prévenu par e-mail. Aucun lot ne pourra être échangé.- Vous ne pouvez tenter votre chance qu'une seule fois par foyer.- En envoyant un e-mail à cette adresse, vous acceptez la possibilité qu'il soit publié dans un but illustratif -et non commercial.- La participation de ce concours entraîne l'acceptation sans condition de ces points de règlement.