(TEST) Just Dance 2022 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch)

Publié le Mercredi 1 décembre 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Laissez faire le pro

Indispensable sous le sapin, ne serait-ce que pour ambiancer le Nouvel An, Just Dance revient chaque année, comme le bon vin. Ou comme le Beaujolais Nouveau, c'est selon ses goûts...Nous l'avons bien évidemment testé.Enfin, je l'ai testé. Parce que je ne rate jamais une occasion d'humilier mes filles. Et oui, vous ne le savez sans doute pas, mais je suis le boss du dancefloor, le king de la piste, le Travolta du salon.Mais parfois, le Roi est détrôné...