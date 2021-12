Twin Mirror, le thriller psychologique signé Dontnod, est sorti sur Steam

Publié le Jeudi 2 décembre 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

En promo et en démo

Sorti en décembre de l'année dernière sur PC et consoles, Twin Mirror est un jeu de type thriller psychologique, sympa pas mais inoubliable, signé des français de chez Dontnod. Sympa pas mais inoubliable parce que nous l'avions testé à l'époque de sa sortie et que c'est ce qui transparait dans le test Le jeu raconte l'histoire d'un ancien journaliste d'investigation, Sam Higgs revient à Bastwood, en Virginie Occidentale, sa ville natale, pour enterrer son meilleur ami. Sur place, il se rend compte que la ville renferme d'étranges secrets. Il décide de mettre ses capacités mentales et son esprit d'analyse au service de la vérité...Aujourd'hui, il est disponible sur la plateforme Steam . Ouais, c'est un peu court comme info, mais c'est comme ça. On peut quand même rajouter qu'il est directement à -50% et qu'une démo gratuite est dispo.