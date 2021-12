White Shadows, un jeu de plateformes et de puzzles en noir et blanc

Publié le Jeudi 2 décembre 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Whit Shadows est un jeu d'ambiance, de plateformes et puzzles, à la réalisation qui s'inspire du cinéma. Il est prévu pour le 7 décembre sur PC, Xbox Series X/S et PS5Dans le jeu, vous incarnez une fille-corbeau dans un monde sombre, en noir et blanc, alors qu'elle cherche à fuir la cité dans laquelle elle est retenue.On va bien sûr penser à Limbo pour ce jeu intéressant, dont la bande-annonce vous donnera sans doute envie d'en connaître plus.