Xbox Game Pass : les nouveautés de décembre

Publié le Jeudi 2 décembre 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Halo, quoi

ANVIL (Console & PC) – 2 décembre

Archvale (Cloud, Console & PC) – 2 décembre

Final Fantasy XIII-2 (Console & PC) – 2 décembre

Lawn Mowing Simulator (Cloud, Console & PC) – 2 décembre

Rubber Bandits (Cloud, Console & PC) – 2 décembre

Stardew Valley (Cloud, Console & PC) – 2 décembre

Warhammer 40,000: Battlesector (Cloud, Console & PC) – 2 décembre

Space Warlord Organ Trading Simulator (Cloud, Console & PC) – 7 décembre

Halo Infinite (Cloud, Console & PC) – 8 décembre

One Piece Pirate Warriors 4 (Cloud, Console & PC) – 9 décembre

Aliens: Fireteam Elite (Cloud, Console & PC) – 14 décembre

Among Us (Console) – 14 décembre

Before We Leave (Cloud, Console & PC) – Disponible

Generation Zero (Cloud, Console & PC) – Disponible

Mind Scanners (Cloud, Console & PC) – Disponible

theHunter: Call of the Wild (PC) – Disponible

Age of Empires III: Definitive Edition : extension Mexican Civilization – Disponible

Minecraft : mise à jour Caves & Cliffs : Partie II – Disponible

Sea of Thieves : Saison Cinq – 2 décembre

Multijoueur d’Halo Infinite : le pack “Pass Tense” pour le MA40 AR – 8 décembre

Dauntless : Pack du Nouvel An – 2 décembre

Apex Legends : Charme d’arme RIG Helmet – 2 décembre

World of Warships: Legends – Hero’s Companion – 2 décembre

Beholder (Cloud & Console)

The Dark Pictures: Man of Medan (Console & PC)

Guacamelee! 2 (Cloud, Console & PC)

Wilmot’s Warehouse (Cloud, Console & PC)

Unto The End (Cloud, Console & PC)

Yooka-Laylee & the Impossible Lair (Cloud, Console & PC)

Microsoft a dévoilé les nouveautés de décembre pour le Xbox Game Pass. On vous en rappelle encore le fonctionnement : ce service, payant via abonnement, vous permet d'accéder à une grosse bibliothèque de jeux, accessibles via PC, Xbox ou pour certains, via Android.Les nouveaux titres à rejoindre le catalogue dans les prochains jours sont :Déjà sortis :Contenus téléchargeables et mises à jour :Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate :Jeux qui quittent le Xbox Game Pass le 15 décembre :