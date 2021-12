PlayStation Plus : Les jeux gratuits de décembre

Publié le Jeudi 2 décembre 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Avec du Lego dedans

Godfall : Challenger Edition

Mortal Shell

LEGO DC Super-Vilains

The Walking Dead: Saints & Sinners - Standard Edition

The Persistence

Until You Fall

Toujours dans le cadre de l'abonnement PlayStation Plus, Sony PlayStation vous offre une nouvelle fois des jeux gratuiits. On vous en rappelle le fonctionnement, qui est encore et toujours le même : il faut être abonné et les valider chaque mois. Ils resteront dans votre bibliothèque tant que vous resterez abonné (sinon, vous les perdez et si vous vous réabonnez ensuite... vous les retrouverez à nouveau).Ce mois-ci, voici les jeux offerts :Ils seront disponibles du 7 décembre au 4 janvier.