Deep Rock Galactic annoncé sur PS4 et PS5 pour janvier

Publié le Jeudi 2 décembre 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

2022, l'année des nains ?

Ne voyez pas dans mon sous-titre une quelconque connotation politique, d'un parti ou de l'autre d'ailleurs. Simplement, en janvier 2022, Deep Rock Galactic débarquera sur PS4 et PS5.Youpi.Il s'agit d'un FPS en coop, pour ceux qui ne le connaissent pas, signé Ghost Ship Games. Dans une ambiance SF, vous incarnez un soldat nain qui doit récupérer de l'or et des minéraux sur les planètes qu'il visite. Et bien entendu, ce Space Dwarf va devoir combattre monstres et ennemis lors de ses explorations. Il se joue en coop jusqu'à 4 joueurs, propose 4 classes de personnages et des environnements entièrement destructibles. Les grottes sont générées de manière aléatoire.Le jeu est déjà sorti en mai 2020 sur PC et Xbox One.