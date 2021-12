Blood Bowl 3 repoussé à une date non définie

Publié le Jeudi 2 décembre 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Accident d'entraînement ?

Pour ceux qui ne connaissent pas la licence, Blood Bowl III est une adaptation en jeu vidéo du jeu de plateau éponyme (sans le III) qui a fait fureur dans les années 90. Il s'agit d'une sorte de foot US dans un monde Fantasy. Un foot US où l'on passe autant de temps (voire plus) à se foutre sur la gueule qu'à tenter de marquer des points.Jeu de stratégie au tour par tour, Blood Bowl 3 vous proposera de diriger une équipe d'elfes, humains, orques et j'en passe (12 équipes seront proposées dans la version finale), pour des rencontres à base de touchdowns et de pains dans la gueule.Initialement attendu pour février 2022, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch, le jeu vient d'être repoussé par Nacon aux calendes grecques. Toujours en 2022, cela dit, mais sans date de sortie plus précise désormais.