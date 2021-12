Cricket 22 : allez chercher la petite bête

Publié le Vendredi 3 décembre 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Une grosse batte, pas une grosse blatte

Contrairement à ce que l'on pourrait croire au premier abord, Cricket 22 n'a rien à voir avec l'insecte synonyme de "ça y'est, putain, c'est l'été, on est en vacances". Non. Il s'agit d'une simulation du sport.Développé par Big Ant Studios et édité par Nacon, Cricket 22 a bénéficié du concours de l’association de Cricket d’Angleterre et du Pays de Galles et Cricket Australia. Le jeu est désormais disponible sur PC, PlayStation 5 et PlayStation 4, ainsi que sur Xbox Series X/S et Xbox One.Il propose des graphismes 4K, un nouveau moteur, un mode Carrière narratif et tout un tas de modes de jeux. Sans oublier les licences officielles. Avec plein de clubs d’Australie, d’Angleterre, des Indes occidentales, de Nouvelle-Zélande et d’Irlande et d'équipes nationales.Reste une question essentielle : qui va acheter un jeu sur ce sport à la con ?(moi, parce que j'aime bien, mais quand même)