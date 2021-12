- Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! est disponible

Publié le Vendredi 3 décembre 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Un jeu qui donne envie de frapper

Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! est désormais disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC. Développé par Mr Nutz Studio, édité par Microids, le jeu est proposé en version boîte ou version numérique.On vous remet en situation, si vraiment vous ne connaissez pas l'histoire (dans quel cas, euh... on ne peut plus rien pour vous), nous sommes en 50 avant Jésus Christ et toute la Gaule est occupée par les Romains… Toute ? Non ! Non, on vous dit !Voilà.Vous alez incarner Astérix et Obélix dans ce baff'em all qui vous permettra de traverser la campagne gauloise, l’Egypte ou encore l’Hispanie.Un jeu familial, bien entendu.