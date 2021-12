- Battlefield 2042 : la grosse mise à jour

Publié le Vendredi 3 décembre 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Est-ce que ce sera suffisant ?

EA et Dice ont annoncé l'arrivée d'une grosse mise à jour pour Battlefield 2042. Un gros patch qui vient corriger de très nombreux bugs. Plus de 150 correctifs, modifications et petites améliorations de gameplay, notamment pour les cartes, les armes, les véhicules et les Spécialistes ont été apportés. Sans oublier des améliorations de l'IU en jeu et dans les menus.Les missions hebdomadaires débarquent, avec une récompense cosmétique unique à gagner pour les joueurs qui terminent toutes les missions disponibles cette semaine.Notez que d'autres mises à jours sont prévues pour les prochains jours, et elles seront axées sur l'équilibrage et les corrections de bugs.Qui a dit qu'il aurait peut-être fallu corriger ça avant de sortir le jeu ? Qu'il se dénonce ! Euh... pardon, Qu'ils se dénoncent ! Euh... on, ok, baissez tous la main, c'est bon, on a compris.Sinon, vous pouvez encore lire notre test