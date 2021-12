- .hack/G.U. Last Recode Remaster annoncé sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 3 décembre 2021 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Un jeu dans le jeu

Bandai Namco a annoncé la sortie de .hack/G.U. Last Recode Remaster sur Nintendo Switch, en version numérique, pour fêter les 20 ans de la franchise. Alors il y a encore un peu de temps : il est annoncé pour le 11 mars 2022...Le remaster, déjà sorti sur PS4? comprend les 3 jeux Rebirth, Reminisce, Redemption et ajoute une quatrième et dernière trame narrative. Il a été entièrement restauré et remasterisé pour la console Nintendo.Il s'agit d'un J-RPG futuriste centré sur « The World », un MMORPG en réalité virtuelle ayant des répercussions dans le monde réel.