- Concours Calendrier de l'Avent Jour 4 : Zombieland 4K UHD

Publié le Samedi 4 décembre 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Gagnez un exemplaire du film

Calendrier de l'avent

Concours Jour 4





Gagnez un exemplaire de

Zombieland 4K UHD





De Ruben Fleischer

Avec Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone

Prix : 29,99 €

Dans un monde infesté de zombies, deux hommes tentent de survivre. Columbus, le plus jeune, est terrorisé à l'idée d'être dévoré. C'est une poule mouillée, mais sa prudence pourrait bien lui sauver la vie... Tallahassee, lui, est un chasseur de zombies qui ne craint plus rien ni personne. Armé d'un fusil d'assaut, il se donne corps et âme à la seule mission qui compte pour lui : trouver les derniers exemplaires de ses biscuits préférés, des Twinkies, encore disponibles sur Terre.

Dans leur périple, les deux survivants sont rejoints par Wichita et Little Rock, deux jeunes filles. Tous ont désormais deux défis impossibles à relever : affronter les zombies et apprendre à s'entendre...

Pour espérer remporter Zombieland 4K UHD

, voici comment participer :





2-



3- Merci de bien lire les points de règlements ci-dessous.



Vous avez jusqu'à ce soir 23h59 pour participer.

1- Envoyez-nous un petit message à cette adresse e-mail SANS EN CHANGER L'OBJET. (en cas de problème avec le lien, l'adresse est concours@gamalive.com et l'objet : Concours Calendrier de l'avent Jour 4. N'oubliez pas votre adresse postale !2- Devenez fan de notre page Facebook en cliquant sur "J'aime". 3- Merci de bien lire les points de règlements ci-dessous.



ATTENTION !

- Merci de ne pas changer l'objet de l'e-mail (sinon participation nulle)- Merci de renseigner votre nom et adresse postale (sinon participation nulle)- Le concours est ouvert à toute personne de France métropolitaine.- Le vainqueur sera choisi de manière totalement subjective et arbitraire par les membres de larédaction. Parce qu'on est chez nous et qu'on fait ce que l'on veut.- Le vainqueur sera prévenu par e-mail. Aucun lot ne pourra être échangé.- Vous ne pouvez tenter votre chance qu'une seule fois par foyer.- En envoyant un e-mail à cette adresse, vous acceptez la possibilité qu'il soit publié dans un but illustratif -et non commercial.- La participation de ce concours entraîne l'acceptation sans condition de ces points de règlement.