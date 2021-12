This Is the President : devenez président des USA

Publié le Lundi 6 décembre 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Pire que Trump (ou pas ?)

This is the President est un jeu de gestion narratif dans lequel vous allez accéder au pouvoir suprême aux USA. Vous êtes le nouveau président, certes, mais il va falloir le rester. Et pour ça, rien de tel que de faire voter le 28 amendement pour la Constitution, qui gracie à vie toute personne ayant été président...Car vous êtes également un ancien boss mafieux et la liste de vos crimes est longue comme le bras...Vous allez devoir corrompre, menacer, détruire des réputations, faire chanter vos adversaires comme vos alliés...Le jeu sort aujourd'hui sur Steam