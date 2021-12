GRID Legends annoncé pour le 25 février 2022

Publié le Lundi 6 décembre 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Pour commencer 2022 sur les chapeaux de roues

Codemasters et EA viennent d'annoncer la sortie de GRID Legends pour le 25 février 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Le jeu offrira plusieurs modes de jeu : carrière, drift, élimination (le dernier est éléminé à chaque tour) mais aussi un nouveau mode pour créer ses propres courses, avec la possibilité de changer les conditions météo, l'heure de la journée, rajouter des rampes, des portails d'accélération et j'en passe.Le mode carrière proposera plus de 250 événements. Un mode histoire épique, "Driven to Glory", sera aussi de la partie.Le jeu sera cross-platform. En cas de précommande, vous obtiendrez le double pack GRID Legends Seneca & Ravenwest avec quatre voitures supplémentaires pour le mode carrière : l'Aston Martin Vantage GT4, la Porsche 962C, la Ginetta G55 GT4 et la Koenigsegg Jesko. Le pack comprend également des événements de carrière exclusifs axés sur Ravenwest ainsi que des icônes, des livrées et des bannières exclusives pour les équipes Seneca et Ravenwest.