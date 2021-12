Loot River : quand Dark Souls rencontre Tetris

Publié le Mardi 7 décembre 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

C'est comme si on mélangeait des sardines et de la confiture, non ?

Rogue-like dans lequel vous allez parcourir des donjons générés aléatoirement, Loot River est un petit jeu développé par Straka Studio et qui sortira l'année prochaine sur PC et Xbox.Présenté comme un dungeon crawler avec des combats en temps réel de l'intensité de Dark Souls (c'est devenu la nouvelle référence, même si pour moi, c'est loin d'être un point fort) avec des puzzles à la Tetris, le jeu fonctionne de manière assez classique dans sa progression : vous butez du monstre, vous récupérez des trésors, dont de l'équipement, vous gagnez de l'expérience, vous augmentez de niveau...Le tout en pixel art.Une démo est d'ores et déjà disponible sur Steam