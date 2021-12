Another Eden: The Cat Beyond Time and Space rencontre Chrono Cross

Publié le Mardi 7 décembre 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Ça donne un nouveau JRPG

Prenez Another Eden: The Cat Beyond Time and Space, un JRPG solo développé par Wright Flyer Studios et sorti sur mobile et PC. Prenez aussi Chrono Cross, un autre JRPG sorti en 2000 par Square Enix sur PlayStation.Vous aurez... euh... Another Eden: The Cat Beyond Time and Space x Chrono Cross, un jeu au nom à rallonge qui mélange les deux univers.Ça aide, cela dit, d'avoir le même scénariste pour les deux jeux, Masato Kato, qui pour le coup s'est donc amusé à créer une nouvelle histoire avec les héros des deux jeux.Another Eden: The Cat Beyond Time and Space x Chrono Cross sort dans deux jours, le 9 décembre, sur mobiles et PC.