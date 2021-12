La journée Dragon Age fêtée par EA et BioWare

Publié le Mardi 7 décembre 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Pas de quoi mettre le feu non plus

BioWare et EA ont fêté la Journée Dragon Age le 4 décembre dernier. Au menu, une célébration qui va toutefois s'étendre sur plusieurs semaines.Dans un article sur le blog officiel du jeu , on apprend que des goodies étaient à gagner, que des bonus ingame, notamment dans Apex sont à récupérer jusqu'au 4 janvier, que des vidéos Twitch ont été faites, et j'en passe et j'en oublie.Notamment, deux nouvelles qui se déroulent dans l'univers de Dragon Age ont été offertes. Pas traduites, certes, et ça la fout mal, un peu comme si à Noël on vous offrait des chaussettes trop petites, mais l'intention est là...La première nouvelle s'intitule Quand viendra-t-elle ? et la seconde, La flamme éternelle On apprend surtout que le prochain opus du jeu est en développement et qu'il devrait être dévoilé l'année prochaine. C'est ça, finalement, la vraie bonne nouvelle.