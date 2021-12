Publié le Mardi 7 décembre 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Pokémon Diamant étincelant (Nintendo Switch) FIFA 22 (PS4) Pokémon Perle scintillante (Nintendo Switch) Farming Simulator 22 (PS4) Just Dance 2022 (Nintendo Switch)

Ratchet & Clank Rift Apart Call of Duty: Vanguard Spider-Man Morales

Farming Simulator 22 Forza Horizons 5 Far Cry 6

FIFA 22 Farming Simulator 22 Call of Duty: Vanguard

FIFA 22 Call of Duty: Vanguard Battlefield 2042

Pokémon Diamant étincelant Pokémon Perle scintillante Just Dance 2022

Animal Crossing : New Leaf – Welcome Amiibo – Selects Luigi's Mansion 2

Farming Simulator 22 Farming Simulator 22 - Edition Collector Football Manager 2022

Comme toutes les semaines, nous vous proposons de découvrir le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s’agit de la 47ème semaine de 2021. Et comme chaque semaine, on l’illustre avec un fromage. Aujourd’hui, on vous présente l'Abbaye de la Joie notre-dame, un fromage au lait cru de vache, à pâte pressée mi-dure non cuite et à croûte lavée, originaire de Bretagne. Fabriqué par les soeurs de l’Abbaye de la Joie Notre-Dame, ce fromage n'est malheureusement plus produit. C'est con, il était bon.Pokémon résiste bien pour le moment, même si FIFA reste très fort au niveau ventes. Just Dance 2022 fait, quant à lui, une timide apparition... C'est surtout Farming Simulator 22 qui fait forte impression et prouve, une fois de plus, que les joueurs sont majoritairement de gros bouseux.Voici lepour la semaine du 15 au 21 novembre 2021 :