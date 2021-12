Matrix 4 Resurrections : la toute nouvelle bande-annonce

Publié le Mardi 7 décembre 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Tout le monde aime Keanu

Tout le monde aime Keanu Reeves. Il n'empêche... après un génial premier Matrix, un moyen deuxième Matrix et un troisième Matrix de merde, on a quand même un peu peur de découvrir Matrix 4, qui sortira chez nous au cinéma le 22 décembre prochain. Pas certain que ça va être un cadeau de Noël.Avec Keanu, donc, mais aussi Carrie-Ann Moss, mais sans Laurence Fishburne, réalisé par Lana Wachowski toute seule, le film a dévoilé une nouvelle bande-annonce.Oui, ça pète. Mais on vous rappelle que la bande-annonce du film Jupiter : Le destin de l'univers aussi. Et que c'était une énorme merde.