Dying Light 2 Stay Human donne de la voix

Publié le Mardi 7 décembre 2021 à 11:50:00 par Cedric Gasperini

Dying Light 2 Stay Human continue de nous abreuver d'informations et de vidéos dans l'espoir de vous donner envie d'y jouer (nous, c'est le cas).Cette fois-ci, c'est un nouvel épisode de leur web-making ofs, Dying 2 Know More qui a été mis en ligne. Il présente Jonah Scott, la voix d’Aiden Caldwell, le protagoniste principal de Dying Light 2 Stay Human.On vous rappelle que le jeu sortira le 4 février prochain. Sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.