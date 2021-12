Temperia: Soul of Majestic, un nouveau jeu de cartes

Publié le Mercredi 8 décembre 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

House of cartes

Temperia: Soul of Majestic est un jeu développé par A2 Softworks et qui est désormais disponible sur PC, via Steam. Ce jeu de cartes propose un gameplay "Open-Handed", à savoir que les joueurs s'affrontent sans cacher leurs cartes. Elles sont donc visibles par tous.Stratégie est le maître-mot du jeu, selon les développeurs.Classement mondial, tournois e-sport sont au menu.