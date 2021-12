- Thunder Tier One est désormais disponible

Publié le Mercredi 8 décembre 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Shoot par-dessus

Thunder Tier One est un shoot en vue de dessus, développé par Krafton Inc, et qui vient de sortir sur PC, via Steam . Le jeu se déroulera en temps réel.Vous y diriger une équipe de soldats spec ops (opérations spéciales) chargée d'arrêter une organisation terroriste. Le tout dans un cadre fictif mais inspiré de l'Europe de l'Est.Thunder Tier One est un shoot coop, jusqu'à 4 joueurs, en ligne, ou jouable également en solo avec des coéquipiers gérés par l’IA. Tout faire péter et tirer sur tout ce qui bouge ne sera pas forcément la meilleure des solutions. Mais ça peut aider parfois.